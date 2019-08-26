Несите Оскар! Почти одинокий и безработный Гарик Харламов продемонстрировал позорный туалетный юмор

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Юморист с непоколебимым лицом продемонстрировал весь уровень своего юмора, но подписчики остались крайне недовольны его публикацией в соцсети.

Известный юморист шоу Comedy club Гарик Харламов решил поднять количество подписчиков в своем Instagram. Чтобы привлечь внимание к своей персоне Гарик сначала спровоцировал несколько кибератак на известных Голливудских звезд: Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Вина Дизеля, попросив своих подписчиков написать им всякие гадости или же просто оставить любой комментарий. Люди, словно стадо стали выполнять его просьбы и даже некоторые случаи по кибератакам показали по федеральному каналу в новостях. Тогда Харламов ликовал, но его фамилия не была озвучена в эфире, и он двинулся дальше, чтобы все-таки не остаться незамеченным. Сейчас же почти одинокий и безработный Гарик Харламов продемонстрировал позорный туалетный юмор. Он записал видео с обращением: «Рецепт: 1 креветка».

В своей публикации Гарик с непоколебимым взглядом стал чистить, а потом есть креветку на камеру. Несите Оскар! Такой игры в театре одного актера - люди не оценили такого откровения от юмориста и стали писать: «А продолжение будет? Выход креветки, путь креветки, дальнейшая судьба креветки?», «дай номер барыги, где ты берешь такие вещества?», «лучше бы я на сварку посмотрел», «только не демонстрируй, как она из тебя выходить будет!», «можешь потом показать на видео как снимаешь свои очки?».

Кроме того, в кулуарах российского шоу-бизнеса поговаривают, что Харламов больше не ведущий шоу в Comedy club. Его место вновь занял Гарик Мартиросян, как и ранее, с Павлом Волей. А вот какая роль отведена самому Харламову в шоу - пока не понятно. Может быть именно поэтому, он так яро раскручивает свой Instagram и пытается поднять шоу на YouTube-канале.

Возможно, в новом сезоне Comedy club оскароносного юмора Харламова уже не увидят телезрители, поскольку все сливки сорвет громкое возвращение Мартиросяна в качестве ведущего. Подписчики замечают, что из-за проблем в личной жизни Гарик (по слухам Асмус увлечена Сашей Петровым) перестал юморить и быть ярким, он стал скатываться до туалетного юмора и оскорблять своих подписчиков в соцсети.