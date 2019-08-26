Пока Лазарев страдает в одиночестве, Малиновский утешается в объятьях нового любовника

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Публикации певца говорят о депрессии из-за разрыва с Алексом.

26 июля ровно год, как Сергей Лазарев и Алекс Малиновский встречаются. Но, несмотря на круглую дату, пара отмечала праздник по отдельности: Сергей на фестивале в Баку, а Малиновский дома с жвачкой Love is. Видимо, Алекс устал ждать вторую половину и решил поставить жирную точку в отношениях. Парни разъехались по разным городам и каждый занят своим делом. Пока Лазарев страдает в одиночестве, Малиновский утешается в объятиях нового любовника. Он публикует новые фотографии, отмечая неизвестного мужчину, ходит по салонам красоты и делится с подписчиками, как он прекрасно себя чувствует, видимо, это специально для Лазарева. Певец в отличие от Алекса ушёл в себя. На его странице не наблюдается новых публикаций, лишь рекламные снимки с информацией о новом альбоме, что не похоже на певца.

Люди уходят в работу, когда в жизни происходит что-то неприятное. Лазарев не отвечает на комментарии, Топалов прокомментировал новый альбом певца, но артист не стал отвечать. Влад и Сергей дружат и видимо, он хотел поддержать друга, зная ситуацию изнутри. Пользователи предположили, что Малиновский вызывает ревность Лазарева, демонстративно показывая, что его личная жизнь налаживается. На данный момент у него это прекрасно получается.

Видимо, Сергей переживает, что в свои 36 не может построить серьёзные отношения. Он понимает, что у него растёт маленький сын и он не имеет права знакомить его каждый год с разными дядями. Лазарев уже знакомил Никиту с Дмитрием Кузнецовым и Алексом Малиновским, теперь прежде чем знакомить сына с новым избранником, он подумает дважды.