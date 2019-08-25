Засланный казачок или как Малахов ушёл с «Первого» по приказу Эрнста?

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Падение рейтингов «Прямого эфира» может быть связано с двойной игрой самого «жёлтого» журналиста страны.

«Прямой эфир» появился на «Россия-1» в качестве клона тогда уже знаменитой «Пусть говорят», основную известность которой принёс харизматичный и беспринципный ведущий Андрей Малахов.

Малахов на «Пусть говорят» был не только «лицом», но и жёстким лидером, тщательно следящим за созданием каждого нового выпуска. Изначальная идея шоу принадлежала лично ведущему, оно целиком было его детищем.

Именно поэтому всех так поразила новость об уходе ведущего на конкурирующий канал, да ещё и по такой неубедительной причине как «кризис жанра абсолютно во всем». А ведь поклонники передач Малахова понимают, что ведущий перенёс на «Россия-1» тот же «Пусть говорят», что был на «Первом», не внеся никаких изменений в концепцию и жанр.

Впрочем, перемены всё же произошли: резко снизились рейтинги программы. Так, Газета.ru сообщает, что «Андрей Малахов. Прямой эфир» в 2018 году не вошёл в топ-100 самых просматриваемых передач год, чего ранее никогда не случалось с продуктами ведущего, пока тот не ушёл с «Первого».

Это произошло из-за сильного падения качества передачи — шоу даже хотели закрыть после одного особенно мерзкого выпуска.

«Стыдно такое показывать. Я вашу программу раньше любила, но после того, как вы начали показывать эти постановки для умалишенных, вообще не хочется смотреть», - пользователь Elina Gazarva о «Прямом эфире».

Всё это выглядит так, будто Малахов умышленно подрывает работу бывшего канала-конкурента. Неужели Андрей всё ещё работает на Константина Эрнста, но теперь тот платит ему не за качественный материал и высокие рейтинги, а наоборот?

Эрнст — хитрый и расчётливый продюсер, который превратил Малахова из никому никому не известного ведущего программы «Доброе утро» в главного жёлтого журналиста России. Андрей может до сих пор хранить верность своему «профессиональному отцу» и в тайне саботировать конкурентов.

А продюсеры «Россия-1» видимо даже не догадываются о «засланном казачке» и терпеливо ждут, пока супер профессионал Малахов оправится от «кризиса жанра» и наконец начнёт делать нормальное шоу.