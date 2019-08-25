Почему Яндекс. Дзен ненавидит Иосифа Пригожина и Валерию?

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Подкаблучник и расчётливая стерва — такой типаж отношений воплощает в себе эта звёздная пара, что отлично чувствуют пользователи сети.

Умный сервис от Яндекса стал своего рода срезом общественного мнения: огромное количество статей и вывод в топы самых популярных позволяют использовать Дзен в качестве «соцопроса». Чем выше в гугле поисковая выдача, тем более согласны со статьёй россияне.

И результаты этого соцопроса порой удивляют — люди ненавидят Валерию и её мужа и продюсера Иосифа Пригожина. Причём сильно.

Мы специально создали новый аккаунт в Gmail и взяли «свежий» ноутбук с только что переустановленной системой, чтобы посмотреть на результаты выдачи по запросам «Яндекс.Дзен [вставить имя звезды]».

Если по большинству знаменитостей и звёздных пар на первой странице поисковика появлялись статьи о недавних событиях их жизни, то у связки «Валерия+Пригожин» одни из самых популярных язвительные публикации «Валерия и Пригожин. Что с ними не так?» и «Почему меня раздражает певица Валерия и её муж Иосиф Пригожин».

Авторы этих статей аргументировали свою неприязнь грязной предысторией обоих персонажей, связанной со скандальными разводами и общую манеру держаться на публике, от которой за километр веет фальшью.

Бросивший родных детей подкаблучник Иосиф будто собачкой бегает за Валерией на каждый девичник, которой тот нужен исключительно ради карьеры — так можно подытожить картину, которая выстроилась в головах россиян.