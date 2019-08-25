Довела. Виновата. Зачем Мария Шукшина скрывает болезнь своей мамы?

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Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с сердечным приступом, по версии, причиной плохого состояния стала ссора с любимой дочерью Машей.

У Заслуженной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной уже более 15 лет не складываются отношения со своими дочерями и внуками. После того, как Лидия впервые заговорила об отношениях с Бари Алибасовым – ее дочь Мария Шукшина, как с цепи сорвалась. Вероятно, Мария считает, что до конца своей жизни Лидия обязана быть вдовой Василия Шукшина и не отдавать предпочтение ни одному мужчине. Но в силу своего возраста и бессилия Федосеева-Шукшина не может сама ухаживать за собой. Мария, как, впрочем, и Ольга, а также ее внуки очень редко навещают свою родственницу, конечно, этого нельзя сказать о Бари Алибасове. Несмотря на все слухи о том, что продюсер «На-На» женился по расчету на Лидии, он продолжает ей помогать, как материально, так и морально.

В новый год мать не была удостоена поздравлений со стороны родственников, но зато Маша не забыла вспомнить о легендарном отце в своей соцсети в этот день. Возможно, Мария Шукшина считает неправильным свадьбу мамы и Алибасова, но продюсер не требует от нее никаких денег и содержит ее, приезжает в больницу и покупает продукты в дом. Все праздники Лидия встречает только в компании Алибасова. После того, как внучка отобрала у нее квартиру и накопленные деньги – родственники к ней практически не захаживают. Больше не нужна? Около двух месяцев назад у Федосеевой-Шукшиной случился гипертонический криз. Тогда к ней не приехал никто, поскольку сам Алибасов лежал в реанимации без сознания, а Мария неожиданно в этот день решила уехать на отдых в Испанию. А вот и в этот раз Лидия могла быть предоставлена самой себе, но СМИ распространили информацию о том, что именно ссора между Марией и Лидией стала причиной ее сердечного приступа. Они якобы вновь выясняли отношения из-за Бари.

Чтобы репутация осталась не подмоченной, Шукшина поспешила с камерами в больницу к маме, где заверила, что с мамой все в порядке. Появилась версия, что Шукшина довела маму и виновата в том, что она сейчас на больничной койке она, поэтому она и пришла. В своем посте Мария убеждает подписчиков, что у мамы все в порядке и никаких проблем с сердцем нет. Но внешний вид, хоть и улыбающейся Лидии, говорит об обратном. Красные пятна на лице, белая кожа вокруг губ, аппарат для измерения сердечного ритма на столике у кровати - говорят о том, что у Лидии большие проблемы с сердцем и не честная дочь. А еще она при фотографии не смогла даже встать. Так зачем же Мария Шукшина скрывает болезнь своей мамы?

Складывается впечатление, что Шукшина боится признаться самой себе и общественности, что слишком черства к маме и виновата в ее госпитализации. Стоит отметить, что ранее Шукшина никогда не выкладывала фотографий с больницы, где она навещает Лидию и не комментировала ее болезнь. А Бари Алибасов признавался, что он единственный человек в их семье, который «оббил пороги» всех больниц Москвы в поисках лучшего кардиолога. Вероятно, больше это никому не нужно…