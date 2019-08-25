Бессердечная и чёрствая к чужому горю... Фанаты «Жди меня» взбунтовались против Татьяны Арнтгольц

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Игорь Кваша запомнился зрителям, как лучший телеведущий.

В сентябре будет ровно год, как артистка Татьяна Арнтгольц ведет передачу «Жди меня». Но не все зрители могут привыкнуть к манере ведения программы Татьяны. Девушка производит первое впечатление милой и доброй, ей хочется верить и казалось, что она полностью проникается проблемами людей. Но наблюдательные зрители, заметили, что она изображает сочувствие только, когда ее снимают главным планом. После того как камеру отводят лицо резко меняется в выражении: она превращается в бессердечную и чёрствую особу.

Фанаты передачи «Жди меня» буквально взбунтовались против ведущей, выражая в комментариях своё недовольство.

«Как выбирают ведущих? Она безразлична к чужим слезам и не умеет сопереживать!», «Татьяна, как вам удается сдержать слезы во время программы? Я всегда плачу.. Неужели у вас не ёкает в сердце?», - пишут фанаты на странице Татьяны в Instagram.

Фанаты не могут забыть телеведущего Игоря Кваша. На сегодняшний день его считают лучшим телеведущим за все время программы. Человек умел сопереживать и полностью отдавался работе, ему не важно было кто перед ним, Игорь Владимирович готов был обнять каждого, независимо от возраста и социального статуса. Складывалось впечатление, что он проживает этот тяжелый момент вместе с участником передачи. Татьяну сравнивают с телеведущим и считают, что она не дотягивает до его уровня.

«Кваша был и вел эту передачу. Я всегда смотрела со слезами на глазах.. Талантище, уходят наши кумиры..», - пишут пользователи на странице Арнтгольц.

Зрителям следует понимать, что не все воспринимают свою работу, как Игорь Владимирович. Кваша жил этим, и возможно, это было его смыслом жизни. Татьяна молодая девушка и её заботят свои проблемы, она пришла, отработала и забыла.