Как «Казанову» из «Улиц разбитых фонарей» выживали из сериала

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О зревшем противостоянии рассказал актер Александр Лыков.

Появившийся на российских телеэкранах в 1998 году сериал «Улицы разбитых фонарей» сразу завоевал любовь зрителей. Главные герои – Ларин, Дукалис, Абдулова, Волков и Казанцев (он же «Казанова»), стали народными кумирами.

Особой симпатией у женщин пользовался персонаж Александра Лыкова – «Казанова». Импозантный «мент» в широкополой шляпе и красном шарфе вызывал восхищение. Многие сотрудники милиции даже стали подражать его образу.

Но каково же было удивление зрителей, когда капитан милиции Владимир Казанцев пропал из сериала. Причем покинул проект актер вскоре после начала съемок. Последний раз он появился в «Улицах» в третьем эпизоде 2-го сезона.

Но почему так произошло? Ведь сериал принес Лыкову небывалую популярность, новые полезные знакомства и стабильный заработок в период кризиса.

Сам актер говорит, что покинул «Улицы» добровольно по причине того, что его персонаж перестал развиваться. Но существует и другая версия – Лыков стал требовать непомерные гонорары, что, конечно, не понравилось продюсерам. Впрочем, Александр и не отрицает, что просил прибавки к зарплате.

Но финансовый вопрос стал лишь последней каплей. Планомерное выживание из «Улиц разбитых фонарей» началось раньше. Коллеги Лыкова уверены, что актер просто не справился с обрушившейся на него славой и «зазвездился». Он стал вмешиваться в работу режиссеров и давать им советы о том, как лучше снимать сериал. Впоследствии исполнитель роли Казановы признался, что осознал свое неправильное поведение в тот период жизни. Но также он отметил, что чувствовал готовящийся против него заговор. Поэтому и ушел добровольно.