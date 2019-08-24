Пугающая случайность или почему с актерами «Моей прекрасной няни» судьба распорядилась жестоко?

Сегодня, 11:13

Ужасающие смерти, болезни, затворничество – явно не то, чего желали артисты.

К сожалению, по отношению ко многим актерам сериала «Моя прекрасная няня» судьба почему-то распорядилась довольно жестоко, что кажется довольно странным. Пугающая случайность или «проклятье» сериала? Несмотря на комедийность сериала, складывается впечатление, что он действительно «проклятый». Иного объяснения таким печальным событиям найти не удается.

Так, Анастасию Заворотнюк, получившую главную роль в «Моей прекрасной няни», заподазривают в раке. Сейчас в сети активно обсуждается предполагаемое заболевание актрисы, а она сама никак не комментирует происходящее. Стоит отметить, что актриса, исполняющая роль няни в оригинальной версии сериала, долгое время боролась с раком матки, в итоге его победила. Подобные «совпадения» кажутся совсем не совпадениями, ведь у многих актеров жизнь сложилась не так просто, как кажется.

В 2006 году скончалась Любовь Полищук, которая исполняла роль мамы Виктории Прутковской – главной героини сериала. Женщина умерла от саркомы позвоночника. В последние моменты жизни Любовь пережила много неприятных процедур и невыносимых болей. Это была не единственная смерть за историю «Няни». 20 августа умерла Александра Назарова, играющая бабу Надю. У женщины были проблемы с легкими, из-за чего она неоднократно впадала в кому. Неприятности преследовали Александру и при жизни – смерть сына, невестки. Женщина сама воспитывала внучку, которая осталась совсем одна после смертей родителей.