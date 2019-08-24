Зависть чёрная или почему Валерия «крадет» сомнительную славу Рудковской?

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Откровенный «выпендреж» брендами теперь присущ и знаменитой певице.

Как известно, Яна Рудковская часто любит хвастаться брендами. Продюсера «в Диорах» не очень хорошо принимает публика, но Яна предпочитает в каждом посте рассказывать о своей любви к дорогим вещам. Поклонники не воспринимают женщину в трендовых вещах – по их мнению Рудковская похожа на престарелую бабу-ягу, которая похитила платье у принцесс.

Теперь же певица Валерия начала яро демонстрировать свою любовь к брендам. Женщина опубликовала фотографию с чемоданом Gucci, где, похоже, намеренно выставила его на первый план. Неужели к Яне зависть черная? Фолловеры не смогли пропустить такой жест и резко высказались по поводу него, сравнив певицу с Рудковской.

По всей видимости, Валерия намеренно «крадет» сомнительную славу Рудковской, но только зачем ей это нужно? Яну на просторах интернета знают как «затычку в бочке» и «выпендрежницу», которая реагирует на каждый комментарий. Валерия переняла и эту привычку от продюсера и теперь также не оставляет без внимания любой выпад пользователей Instagram. «Главное, чтобы ноги не удлиняла, как Яна», - заметили поклонники.