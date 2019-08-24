Пугачева в отношениях с Вайкуле, Галкин - гей под прикрытием?

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Тёплые отношения и близкий контакт между женщинами больше походит на любовь. Максима «взяли» в семью, чтобы сделать детей?

О тайной жизни Пугачевой и Галкина известно крайне мало. Все, что имеют подписчики – это идеальная картинка счастливой семьи в Instagram. Вот только слухи об ориентации Галкина, которые ходят не первый год, скрыть никак не удается. Гей под прикрытием Пугачевой?

Юмористу приписывали романы с многочисленными артистами отечественной эстрады, среди которых самым «раскрученным» является связь с Дроботенко. Зорким глазам журналистов ранее приглянулось близкое и тесное общение Вайкуле и Пугачевой. «Просто подруги», - говорят фолловеры. На первый взгляд, так оно и есть, но если попытаться разобраться…

Женщины слишком часто проводят время вместе. Пугачева с семьей приезжает к Лайме чуть ли не каждую неделю. Как можно заметить из Instagram, певицы отлично ладят друг с другом, а Галкин им лишь мешает. Выпившие женщины в своих видео не раз упрекали юмориста, всем своим поведением показывая, что мужчина там лишний. Певицы не стеснялись в выражениях, унижая мужское достоинство Макисма.

Исходя из перечисленных фактов, складывается впечатление, что Алла Борисовна уже долгое время находится в отношениях с Вайкуле, которые певицы попросту хотят скрыть от глаз общественности. Похоже, что многолетний брак с Галкиным был создан исключительно ради продолжения рода. Такая практика встречается нередко – две женщины, в надежде создать полноценную семью, заключают контракт с определенным мужчиной. Если учесть слухи об ориентации Галкина, ему данный договор только на руку – и свои предпочтения скрыл, и статус в жизни завоевал.