Рудова в ярости указала «зажравшемуся» Гасанову, где его место

Сегодня, 08:19

Актрису «Первого канала» возмутило поведение блогера. Во время открытия его ресторана начался полный беспредел – люди прыгали в окна, перекрыв всю проезжую часть.

Наталья Рудова, отправившись по делам, не смогла добраться до пункта назначения. Всему виной популярный блогер Гусейн Гасанов. Молодой человек запланировал открытие своего ресторана на этот день, но, видимо, не учел всех последствий. Огромная толпа перекрыла проезд, некоторые люди прыгали в окна, чтобы первыми зайти в новое кафе.

Рудова в ярости опубликовала Stories, где указала «зажравшемуся» Гасанову, где его место. Женщина, в порыве эмоций, нецензурно выругалась и заявила: «Я понимаю, что хайп – это ваше все, но перекрывать дорогу людям…» Стоит сказать, что поведение популярного блогера не всегда вписывается в рамки приличия. Ранее молодой человек бросал в толпу IPhone, чем вызвал давку и презрение большинства аудитории.

Стоит сказать, что полиции на месте не наблюдалось. Как ни прискорбно осознавать, но деньги в этом мире решают практически все, заявляют пользователи сети.