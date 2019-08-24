Родители Пуговки из «Папиных дочек» не могут справиться с трудным переходным возрастом дочери

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Откровенные фото и алкоголь. 17-летняя Екатерина Старшова (известная по ситкому как Полина Васнецова) не перестает эпатировать в своем Instagram.

Поклонники сериала «Папины дочки» до сих пор не могут поверить, что милая героиня Пуговка все-таки выросла. Сегодня Екатерине Старшовой 17 лет, и свою судьбу с актерской карьерой девушка не планирует связывать.

Но в определенных кругах младшая из «Папиных дочек» все же известна. Сегодня Катя является успешной и востребованной фигуристкой.

Однако юный возраст девушки дает о себе знать. Старшова демонстрирует все трудности переходного периода. Она говорит об алкоголе, часто в кадре мелькают бокалы. Помимо этого в ее микроблоге можно увидеть чересчур откровенные снимки: в купальнике или с глубоким декольте. А некоторое время назад Старшова взбудоражила поклонников новостью о своей беременности (что оказалось неправдой).

В свои 17 лет девушка уже имеет опыт романтических отношений. При этом нынешний парень Кати не является ее первым увлечением.

Очевидно, что все это проявления формирующегося характера в период переходного возраста. Однако, судя по тому, что Старшова продолжает себя так вести, ее родители не могут справиться с ситуацией. А, может, просто не хотят. Ведь они тоже люди узнаваемые (оба являются фигуристами), и сконцентрированы на профессиональном развитии дочери, где она демонстрирует успехи. А что в этом случае еще надо?