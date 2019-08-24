Целующиеся в ресторане Григорьев-Аполлонов и Семенович перестали скрывать отношения

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В этом «признались» Андрей и Анна, тонко намекнув поклонникам своим любовным поведением.

Пятничный вечер Анна Семенович провела в компании Андрея Григорьева-Аполлонова в ресторане «The toy». В Stories Анны видно, как она и Григорьев-Аполлонов нежно общаются, целуются в губы и признаются друг другу в любви. Складывается впечатление, что Андрей и Анна наконец-то перестали скрывать свои отношения. Ведь, смотря на публикации певицы, не возникает сомнений, касаемо ее любовной связи с солистом «Иванушек».

Пара ведет себя так, будто уже не один день вместе и их связывают долгие романтические отношения. Анна светится от счастья и с трепетом смотрит в глаза избраннику. Похоже, она действительно рада признаться, что теперь не одна. По Григорьеву-Аполлону тоже не скажешь, что его что-то тревожит. А ведь еще не так давно он страдал от разрыва с супругой.

Вероятно, в Семенович певец нашел отдушину и залечил раны, полученные от экс-возлюбленной. Стоит отметить, что пара смотрится весьма гармонично, будто дополняя друг друга. Кроме того, можно проследить внешние сходства Анны и жены Андрея. Не исключено, что это сыграло роль в выборе певца новой возлюбленной, ведь девушка отлично подходит под типаж, который он предпочитает.