София Стеценко сбежала из страны из-за «клейма» сериала «Сваты»

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В этом уверены фанаты. Девочка резко прекратила все съемки, начала вести «затворническую жизнь» и публиковать редкие фотографии из-за границы.

София Стеценко известна зрителю как исполнительница роли Жени в нашумевшем сериале. Девочка снялась нескольких сезонах ситкома «Сваты» и получила любовь многих зрителей. На этом карьера юной актрисы не закончилась - она снималась ещё в нескольких картинах. Но с 2015-го года все кардинально изменилось.

В сети уверены, что девочка сбежала из страны из-за «клейма» сериала «Сваты». 16-летняя актриса не ведёт страниц в социальных сетях. Поклонникам приходится довольствоваться редкими снимками девочки из-за границы. Сама Стеценко никак не комментирует свой переезд, как будто пытаясь «отделаться» от своей популярной роли. Девочка также прекратила все съемки в будущих картинах.