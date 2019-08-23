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Анна Седокова нелепо оправдалась за опухший глаз после «пьянки»

Сегодня, 13:04

На утро певица удивилась сильным отекам.

 Анна Седокова опубликовала на личной Instgram-странице новое фото, на котором в очередной раз продемонстрировала фигуру. Но, опережая комментарии хейтеров, певица сразу объяснила, почему у нее так опух глаз. «На нервной почве», - написала она.

 Похоже, Седокова совсем не хотела, чтобы по Сети пошли разговоры о причинах ее утренней отечности. Скорее, она нелепо оправдалась за нее, скрывая настоящие причины. Матери троих детей, вероятно, было стыдно говорить о том, что такой она проснулась после вчерашней пьянки.

Так, если просматривать Stories Анны за 22 августа, то можно увидеть, что вечером она одиноко коротала время у бассейна на лежаке. Она слушала музыку и снимала себя на видео, предварительно закрыв часть лица Instgram-маской. Судя по тому, насколько часто она появляется на камеру с бокалом алкоголя, скорее всего, уже тогда она уже была подвыпившей и не хотела, чтобы это заметили подписчики. Но понять, почему певица хотела об этом умолчать, не сложно - все-таки она мать троих детей.

 В новом посте Седокова также написала, что сегодня ей предстоит выступать на сцене Московского театра на Таганке и что из-за этого она ужасно волнуется, ведь это ее первый спектакль. По всей видимости, переживания не покидают ее еще со вчерашнего дня, и, похоже, опухший глаз появился после попыток заглушить волнение спиртным.

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