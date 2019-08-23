Лариса Гузеева принудит дочь к участию в шоу «Пацанки»

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К подобному выводу привело безобразное поведение Лели и переживания Ларисы о том, что жизнь ее ребенка катится в бездну.

Всем известно, насколько скандальная личность Лариса Гузеева. Ее дочь – Ольга характером пошла в мать. Девушка всегда росла очень непростым ребенком.

У Оли всегда было свое мнение на любой счет, для нее не существовало авторитетов, а мать и вовсе была пустым местом.

Девушка всегда ставила смелые эксперименты над своей внешностью. Красила и сбривала половину волос, прокалывала нос, губы, носила мужскую одежду, интересовалась готами и прочее. В общем настоящая пацанка. Леля так и не поступила в институт и считает образование бесполезной тратой времени. В число друзей Лели девушки не входят, только парни, а количество тусовок, на которых побывала наследница Гузеевой, вовсе зашкаливает.

Стоит заметить, что в молодости у Ларисы были проблемы алкоголем и если пагубная наследственность вот-вот себя проявит, Ольга может пойти по стопам матери и пристраститься к спиртному.

Возможно, сама Лариса боится этого, именно потому она и решится принудит дочь к участию в скандальном телешоу «Пацанки». Это может стать последним шансом для Лели, чтобы вернуться к нормальной жизни. Ведь девушка однажды уже встала на путь исправления, стала более женственной и отрастила волосы, даже отношения с матерью наладила, вот только ненадолго.

А для того, чтобы ее дочь точно дошла до финала, Лариса вполне может предложить владельцам проекта некоторое материальное вознаграждение.

Этот проект для девушки станет не только лестницей в новую жизнь. Она также станет более успешной и популярной, что просто необходимо наследнице знаменитости российского кинематографа.