Оксана Федорова беременна от Тишмана?

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На фоне информации об интересном положении «Мисс Вселенная-2002» нельзя не заметить ее нежные отношения с близким другом и певцом Марком.

В Сети распространились слухи о третьей беременности 41-летней ведущей и титулованной красавицы – Оксаны Федоровой. На эти подозрения наталкивает заметная прибавка в весе, а также смена стиля – Оксана стала носить объемные вещи, скрывающие фигуру.

Кроме того, в одном из интервью Федорова призналась, что мечтает стать мамой в третий раз. Однако эти стремления, вероятно, не разделяет супруг ведущей – Андрей Бородин. Поэтому Оксана нашла альтернативный способ решения проблемы.

Есть основания полагать, что Федорова беременна от своего близкого друга – 40-летнего певца Марка Тишмана.

Артисты давно дружат. Тишман сотрудничает с Федоровой в рамках ее благотворительного фонда, а также они часто участвуют в различных мероприятиях в качестве соведущих. Невооруженным взглядом заметна нежность в отношениях Оксаны и Марка – то обнимутся, то поцелуются. А вчера в честь дня рождения певца Федорова посвятила ему отдельный пост в своем микроблоге, в котором открыто призналась в любви (но уточнила, что эти чувства разделяет с ней и вся команда ее фонда).

К слову, ранее Тишман описывал свое видение «идеальной жены», и Федорова в точности соответствует этим параметрам. К тому же, певец холост, поэтому вполне мог согласиться помочь подруге забеременеть.

Сама же Федорова, несмотря на обретенный статус образцовой мамы и жены, раньше попадала в скандальные истории на любовной почве. Так, в 2009 году она завязала роман с Басковым, хотя еще была связана узами брака с бизнесменом из Германии – Филиппом Тофтом.