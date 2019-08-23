«Пропихнул» только родственников или как Киселёв подстроил под себя шоу-бизнес?

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Откровения Игоря Крутого – медиамагнат не дает новым артистам строить карьеру.

Недавно издание «Аргументы и факты» взяло интервью у Игоря Крутого. Некоторые из вопросов были связаны с проблемами современной музыки. В частности, почему молодые артисты, которые попадают в ТОПы различных платформ, не могут пробиться на радио или телеэкраны. Ответ композитора был неожиданным, ведь он не постеснялся рассказать, как медиамагнат и владелец «Русского радио» Владимир Киселев подстроил под себя шоу-бизнес.

По словам Игоря, на радио «крутят» композиции близких родственников Владимира, но даже этот способ не помогает им стать популярными. По сути, молодой исполнитель просто не имеет шанса «выбиться в люди», если никак не связан с медиамагнатом. Очевидно, что такой расклад диктует законы в шоу-бизнесе, и многие таланты пропадают зря.

Кроме того, что Киселев «пропихнул» в эфир исключительно родственников, он имеет значительное влияние на прессу и СМИ в Интернете. «Он может устроить травлю мне в прессе» – Крутой уверен, что за свои слова может расплатиться через жесткие унижения, но при этом не побоялся раскрыть правду.