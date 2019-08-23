Любовь не прошла: Крид задумал сорвать свадьбу Клюкиной?

Сегодня, 10:30

Егор дал понять, что всё ещё скучает по возлюбленной из «Холостяка».

Егор Крид - завидный холостяк, за свиданием с котором, девушки выстраиваются толпами. Так происходило и на шоу «Холостяк», где за сердце артиста боролись претендентки. По окончанию проекта, Егор сделал выбор в пользу Дарьи Клюкиной. Многие думали, что у пары все сложится хорошо и они вскоре поженятся, но оказалось совсем иначе и пара «рассыпалась». Егор, после разрыва с девушкой, так и не нашел себе новую любовь, а вот Дарья преуспела и готовится к свадьбе. Однако одиночество дает о себе знать и попав в Барселону, Крид начал ностальгировать о прошлом, а в частности о шоу «Холостяк». Похоже, что Егор грустит не о проекте, а о Дарье, с которой у нее могло бы все сложиться.

Возможно, Крид осознал, что потерял ту самую, с которой готов прожить всю жизнь, а она выходит замуж за другого. В связи с вновь нахлынувшими чувствами, Егор может ввязаться в борьбу за сердце Клюкиной. Не исключено, что он уже начал это делать и задумал, как сорвать свадьбу и заработать себе второй шанс.

Теперь сложившаяся ситуация напоминает обратный ход шоу, где уже не Дарье, а Егору предстоит побороться за личное счастье и, похоже, что он имеет на это все шансы.