Из медиума в модели. Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» торгует лицом

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Быть просто магом уже не то – победитель шоу намерен стать звездой Instagram.

После победы в «Битве экстрасенсов» Александр Шепс, похоже, не намерен останавливаться на достигнутом. Он активно развивает свой микро-блог в Instagram, рассказывает о магии, рекламирует тренинги и собственные талисманы. Между тем, с его страницы совсем исчезли «живые» фотографии, на что сразу пожаловались поклонники. Из медиума Шепс превратился в настоящую модель и постоянно хвастается неестественными фотографиями из профессиональных фотосъемок. Складывается впечатление, что Александр совсем не хочет пускать фанатов в свою жизнь, а прикрывается «искусственными» кадрами.

С другой стороны, его торг лицом поможет развить блог в Instagram и даже участвовать в рекламных кампаниях. Снимки получаются действительно привлекательными. На них он выглядит необычно, старается продемонстрировать магические атрибуты и часто надевает амулеты, которые потом продает людям. Ранее модельной деятельностью занималась Мэрилин Керро, но сейчас экс-возлюбленная счастлива с другим мужчиной и занимается воспитанием новорожденного ребенка. Похоже, они просто поменялись ролями.