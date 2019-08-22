«Топит» за феминизм или как Бородина «доклевала» Омарова до развода

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Зима, похоже, не выдержал постоянных нападок от жены.

В последнее время в сети то и дело говорят о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. На эти мысли наталкивали несколько странных событий, которые звезды даже не думали скрывать, а именно дележку детей. Но главным остается вопрос, почему ранее счастливая семья, вдруг решила разводится. «Гадать» на эту тему можно долго, перебирая миллионы версий, но всмотревшись «глубже» в Ксению, становится все ясно. Девушка не скрывает, что «топит» за феминизм, а это означает, что когда она приходит домой, то Омарову приходится несладко. Бородина и сама не отрицает, что привыкла чувствовать себя сильной и иногда приходит домой с таким настроем. Отсюда и вырисовывается общая картина и, похоже, причина развода.

Курбан, пока Ксении нет дома, чувствует себя хозяином и главой, но как только телезвезда переступает за порог, он превращается в «кухарку». Конечно, долго такое не может продолжаться, ведь Омаров должен быть «главным». Ксения своим феминизмом, похоже, уже «доклевала» Курбана до развода и теперь только остается ждать, сможет ли Бородина обуздать свой пыл и попытаться удержать, пока еще, мужа.