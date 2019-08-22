Разнесло от роскошной жизни? Федорова неумолимо наедает лишние килограммы

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Модель так растолстела, что пришлось надеть мешковатое платье.

Телеведущая и модель Оксана Федорова посетила летний фестиваль Star Wings, для которого звезда надела золотистое платье очень свободного кроя. Почему знаменитая женщина выбрала именно такой неоднозначный наряд, ведь ранее за моделью не наблюдались откровенные проколы в модном выборе. Быть может телеведущая что-то скрывает за мешковатым платьем? Неужели в свои 41 год модель так расслабилась, что пока все худели к лету, Федорова неумолимо наедала лишние килограммы, не думая о последствиях и своей фигуре. Посещение дорогих ресторанов, шикарные наряды, отдых на курортах, видимо, вскружили голову экс-королеве красоты и ее попросту разнесло от роскошной жизни. Телеведущая забыла, что в ее возрасте следует более тщательно следить за своей внешностью, так как годы не щадят даже самых красивых от природы женщин.

Но что если дело совсем не в лишнем весе Федоровой и она попросту скрывает свое интересное положение? Уже давно поклонники Оксаны не видели модель в нарядах демонстрирующих ее прекрасную фигуру, все чаще звезда появляется в костюмах, свободных платьях и блузках. Может модель так поправилась из-за беременности, что ей пришлось надеть мешковатое платье, так как только оно могло скрыть чересчур набранный вес телеведущей.