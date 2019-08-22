Бунт во дворце: Почему джинсы рассорили Меган Маркл и королеву Елизавету?

Сегодня, 16:00

Экс-актриса продолжает перечить воле британского монарха.

Не так давно перед поездкой в королевскую резиденцию в Шотландию 93-летня королева Елизавета II поставила своей невестке Меган Маркл небольшое условие. Дело в том, что герцогине Сассекской теперь не стоит надевать джинсовые штаны, а тем более с дырками, как это любит делать бывшая американская киноактриса. Однако Меган не из робкого десятка, а потому позволяет себе ослушаться королеву и одеваться так, как она сама посчитает нужным. После данного модного совета британского монарха жена принца Гарри все равно вышла из самолета в Шотландии в джинсовых брюках, которые потом переодела на элегантное платье.

И это ещё не всё. Маркл именно в джинсах пришла на фотосессию для своей капсульной коллекции одежды. Неужели скандальная герцогиня специально злит королеву?

Поступки Меган Маркл больше похожи на бунт, который с новой силой начинается в королевской семье. Согласно информации инсайдеров из Кенсингтонского дворца, Елизавета II больше не в силах терпеть выходки Меган, которая уперто продолжает игнорировать официальный протокол. Видимо, джинсы стали последней каплей, которые только помогли ещё больше рассорить Маркл и королеву Елизавету.

Напомним, что из-за постоянных конфликтов с Кейт Миддлтон и вечного надзора королевы Меган с мужем принцем Гарри приняли решение переехать из королевского дворца в Фрогмор-хаус, что расположен в 1 км от Виндзорского замка.