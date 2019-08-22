«Беременная» Елена Подкаминская поставила точку в вопросах о съемках в «Кухне-7»

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Однозначный ответ и горячий танец Елены вызвали переполох в комментариях.

Похоже, что исполнительнице роли Виктории Гончаровой в сериале «Кухня» так надоели расспросы не тему ее участия в 7 сезоне проекта, что она не выдержала, и поставила точку в вопросах о съемках. Лаконичный ответ актрисы прозвучал для фанатов, как гром среди ясного неба.

К вопросам о моем участии в продолжении «Кухни»: «Нет, я не снимаюсь!» — написала Подкаминская в Instagram.

В знак серьезности своих слов, «беременная» Елена добавила ироничное видео. Где под главный саундтрек сериала зажигательно выплясывала на улицах острова Кипр с сумкой в руках. Живот был заметен.

Вдаваться в подробности и объяснять фанатам, почему ее не будет в «Кухне» актриса не стала. Хотя, о причине догадаться не сложно. По слухам, Подкаминская ждет ребенка. Интересное положение звезды и дальнейшие хлопоты, связанные с появлением чада, будут существенно тормозить съемочный процесс и не пойдут на пользу проекту.

Поклонники Елены искренне расстроились, что в новом сезоне не смогут увидеть любимого персонажа: ««Кухня» без Подкаминской уже не та…», «Ну снимитесь, пожалуйста», «Очень жалко. Вика мой любимый персонаж из Кухни», «Я бы так хотел увидеть Вас в продолжении сериала», «А жаль. Самая клевая пара в сериале были Вика и Максим».