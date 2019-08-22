Изменила музыке – сиди без наследства! Дочь Серова может поплатиться за карьеру на ТВ

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Александр потратил огромные деньги на обучение Мишель, но, похоже, что зря.

Часто дети идут по стопам своих родителей самовольно, но есть и те случаи, когда папы и мамы заставляют свое чадо делать то, что им выгодно. Похоже, что одним таким ярким примером стали отношения Александра Серова, к своей дочери Мишель. Конечно, певец прав, ведь если бы его попытки, сделать из наследницы звезду, были успешными, то девушка обеспечила бы себе безбедное существование на всю оставшуюся жизнь. Но, похоже, что все деньги, которые Серов вкладывал в Мишель, были выброшены на ветер.

Звездный папа не раз «пропихивал» дочку на различные конкурсы, но в конечном итоге, наследница решила выбрать совсем другое направление в карьере. На своей странице в Instagram девушка опубликовала Stories, в котором призналась, что хочет вести передачу на ТВ.

Можно сказать, что Мишель изменила музыке, которую ей с детства прививал отец. Как и любой другой родитель, когда их ребенок идет наперекор их слову, а уж тем более, если в него «вливали» много денег, будет в ярости. Похоже, и Серов теперь жестко накажет свою дочь за неповиновение, и в качестве наказания оставит сидеть без наследства.

Конечно, каждый человек имеет право выбора, но и уважение к старшим должно быть. Мишель могла сразу сказать, что не намерена быть певицей, а хочет сделать карьеру на ТВ, и тогда ей бы не пришлось поплатиться за неоправданные ожидания, как это теперь может произойти в дальнейшем.