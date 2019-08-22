Что стало с самыми популярными актерами «Интернов» после сериала

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После выхода сериала на ТНТ артисты проснулись известными на всю страну. Все ли сумели грамотно воспользоваться шансом?

Иван Охлобыстин: человек, мечтавший стать священников, сыскал популярность еще в 90-х годах. После, Иван служил в храмах. Из-за проблем с финансами артисту пришлось снова вернуться в кино. Его популярность взлетела до самых невероятных высот после роли харизматичного доктора Быкова в сериале «Интерны» и не угасает по сегодняшний день. Охлобыстин пишет книги и снимается в разных картинах, не жалея о выбранном пути, навязанном жизненными трудностями.

Илья Глинников: прошел пробы совершенно случайно, опоздав на запланированное прослушивание. Актер, сыгравший Глеба Романенко, сразу понравился зрителю. Именно эта роль дала старт карьере только закончившего обучение студента. После, Глинников активно играл персонажей, очень напоминающих Глеба из «Интернов».

Там же, на съемочной площадке, Илья нашел любовь в лице актрисы Аглаи Тарасовой, правда, позже девушка ушла к сербскому актеру, а Романенко принял участие в шоу «Холостяк». Сейчас Илья ведет активный образ жизни, что хорошо прослеживается в его Instagram, и принимает участие в различных проектах, например, «Последний герой».

Вадим Демчог: персонажем актера стал меланхоличный алкоголик, который смог заслужить место в сердцах зрителей. В сериале сыграл и сын Вадима от второго брака. Демчог старается держаться в стороне от экранного образа. Интересно, что артист является кандидатом психологических наук, он даже выпустил рад книг по психологии. Творчество Вадима в кинематографе остановилось в 2016 году на фильме «Помню – не помню!», где Демчог сыграл астролога. Что стало с актерской карьерой артиста до конца не известно, но поклонники верят, что Вадим вернется в новом амплуа.