Нахамила и поехала колоться? Бородина шокировала Сеть отвисшей челюстью

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«Вообще на себя не похожа», - обеспокоились фанаты.

В Сети остро обсуждается последний конфликт Ксении Бородиной с пользователями. Ссора с участием рекламодателей действительно выходила из разряда «обычных» скандалов ведущей телестройки. После уймы потраченных нервов Ксения попыталась предстать перед общественностью в «обновленном» виде, опубликовав свежее фото в Instagram. Но эффект оказался иной: Бородина шокировала Сеть отвисшей челюстью.

Известно, что после конфликта ведущая записала больше десятка репортажей в stories с «изливанием души». Примечательно, что жаловалась на «мерзких существ», подразумевая комментаторов, Ксения за рулем своего автомобиля. Нахамила и поехала колоться ботоксом? На следующий день под свежим снимком фанаты не узнали Бородину, написав: «Вообще на себя не похожа». Некоторые сделали вполне очевидный вывод: ведущая «Дома-2» злоупотребила «уколами красоты». На фото действительно отчетливо видно, как нижняя челюсть Ксении выглядит неестественно, будто стала более тяжелой и массивной. Губы при этом приобрели еще более выпуклый вид, нежели раньше. Вероятно, в данном случае можно смело говорить и об использовании филлеров.

Не исключено, что такие слишком видимые изменения во внешности являются лишь временными. Как правило, сразу после процедур знаменитости «пропадают» на несколько дней, публикуя заготовки в соцсетях и не появляясь на публичных мероприятиях. Но, судя по всему, Бородину настолько задели события накануне, что она не смогла отказаться от идеи показать себя в образе счастливой женщины с букетом цветов.