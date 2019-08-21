«Кости не худеют, Дима!» – Фанаты напуганы худобой 49-летнего Маликова

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Поклонники стали замечать, что певец буквально стал таять на глазах.

Популярный певец и композитор Дмитрий Маликов за последнее время сильно изменился во внешности. Знаменитый мужчина за короткий срок так резко похудел, что об этом уже стали писать в комментариях его подписчики в социальной сети Instagram. Как оказалось, певец даже в 49-летнем возрасте не перестает тщательно следить за своей фигурой и, видимо, панически боится набрать лишний вес. Дмитрий регулярно испытывает на себе популярные EMS-тренировки, когда электрические сигналы воздействуют на мышцы. Сам Маликов подобные занятия называет тренировками «с токами высокого напряжения». Не исключено, что именно из-за тока певец потерял вес, чем напугал своих фанатов.

«Кости не худеют, Дима!», - заявили интернет-пользователи, которые посчитали, что Маликов уже перестарался с подобными тренировками. Видимо, певец берет пример со своей 19-летней дочери Стефании, которая также на днях похвасталась в Сети нездоровой худобой.

Несмотря на критику фолловеров EMS-тренировки являются полезными вне зависимости от возраста. Нередко занятия проводятся и с 60-летними людьми, так как правильное воздействие тока способно не только помочь избавиться от лишнего веса, то также унять боль в спине и ногах, улучшать сон, функции памяти и внимания и в целом общего физического состояния.