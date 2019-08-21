Напилась - веди себя прилично! Певицу Славу за пьяные выходки перед Познером не пустят на Первый

Сегодня, 17:00

Влияния знаменитого ведущего хватит, чтобы Эрнст не сотрудничал с артисткой.

Певица Слава разместила на просторах своего Instagram ролик, который должен был послужить поводом для хвастовства перед подписчиками, но по итогу вылился лишь в массовый позор. На одном из званых вечеров певица расселась рядом с одним из самых уважаемых журналистов страны Владимиром Познером и стала пьяным голосом распевать свои песни. Лицо ведущего в этот момент говорит лучше всяких слов.

Слава не задумывается, что ее пьяные выходки перед столь уважаемым на российском телевидении мэтром, могут стоить ей возможности выступать на Первом. Познер никогда не славился особой симпатией к подобным поступкам знаменитостей. Тем более, Слава не приходится ему даже отдаленной подругой. Потому и складывается вопрос, почему исполнительница не вспомнила замечательную народную мудрость: «напилась – веди себя прилично?».

Стоит отметить, что звезда никогда не отказывалась от громких вечеринок и алкоголя. Тем не менее, ей следует понимать, что далеко не во всех местах ее разнузданное поведение подходит. Плохо лишь то, что сама Слава не отдает себе отчет в том, как себя вести в присутствии таких уважаемых людей, как Познер, одного звонка которого Константину Эрнсту хватит для того, чтобы певицу больше не пускали на Первый канал. Видимо, пока из-за своей любви к спиртному Слава не столкнется с проблемами, вроде невозможности выступать на федеральных телевизионных шоу, она не изменится.