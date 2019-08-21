Прощай, «Первый канал»! Дмитрий Нагиев вернулся на «СТС», отстояв свою честь

Сегодня, 19:00

Ведущий отказался от сотрудничества с Эрнстом, после ситуации на шоу «Голос. Дети».

Недавним скандалом в СМИ обернулась фальсификация голосов на детском музыкальном шоу. Мужа Алсу обвинили в подкупе голосов за свою дочь Микеллу Абрамову. Тогда Дмитрий Нагиев впервые заговорил об уходе с «Первого канала». Репутация федерального канала была настолько подмочена, что за последние несколько месяцев канал спустился на третье место, хотя всегда был первым.

В свете последних событий, которые затронули каждого ведущего и актрису «Первого» - люди стали уходить с канала, чтобы отмыться от грязи, которая полилась в сторону всех работников канала. Так, с канала ушла Юлия Высоцкая, Анна Снаткина, Ольга Арнтгольц, Марат Башаров, Равшана Куркова. Сейчас Дмитрий Нагиев заявил, что возвращается на «СТС» и будет сниматься для сериала «Кухня» и «Отель Элеон», сообщает канала «За кадром». В новых сериях, действие которых развернется в Сочи, снова встретятся герои Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Но тут дело даже не в репутации, Нагиев не смог понять, почему канал позволил так лихо обмануть обычных детей. Нагиев слишком принципиален и любит справедливость, что никак не вяжется с федеральным телеканалом.

Можно сказать, что тем самым, Нагиев отстоял свою честь и «утер нос» Константину Эрнсту, который в последнее время заинтересован только в хайпе и деньгах. Из-за скандала на «Голосе» репутация генерального директора сильно пострадала, и он всеми правдами и неправдами пытался «обелиться», заплатив детям-участникам деньги и сделав всех победителями. Наблюдатели убеждены, что Эрнст действительно замешан в той махинации, которую провернул нефтяник Абрамов, ибо он не очень убедительно высказывался по поводу расследования, которое провела независимая экспертная группа. А на почтовые ящики рейтинговых СМИ поступала дезинформация, о том, что «Голос» не был куплен и экспертиза врет.

Анонимы просили разместить свои пресс-релизы на новостных агрегатах с информацией, что Микелла выиграла законно, а Эрнст замешан в фальсификации голосов. Вероятно, работников «Первого канала» тоже захлестнула волна негодования и некоторые решили бежать, такие как Дмитрий, и не просто бежать, а на более успешные и совестливые телеканалы с безупречной репутацией.

Анна Снаткина, Равшана Куркова и Ольга Арнтгольц ушли на «Россию-1», Юлия Высоцкая делает проект для «НТВ», Марат Башаров атакует «ТНТ». А Нагиев порадует своих поклонников юмористическим сериалом «Кухня» на канале «СТС». Вот только теперь «Первому» практически «не отмыться» от звания «проклятый и продажный». Можно сказать ему: «Прощай, «Первый канал»!