Смерть Ратмира – удобный повод или почему Тимати перестал общаться с Джокером?

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После гибели Шишкова распалась не только группа «Банда». Бывшие коллеги разорвали все контакты, хотя до этого были близкими друзьями. Расследование помогло найти настоящую причину раздора.

Свой путь в большой шоу-бизнес Тимати начал с участия в проекте «Фабрика звезд-4», где и сформировалась группа «Банда». Ее участниками стали Ратмир Шишков, Анастасия Кочеткова, Доминик Джокер (Александр Бреславский) и Тимати (Тимур Юнусов).

В 2007 году после трагической смерти Ратмира коллектив прекратил свое существование, и пути коллег разошлись. Для многих до сих пор остается секретом, почему с той поры близкие друзья Тимати и Джокер перестали общаться.

Анализ показал, что причины могут быть весьма банальны – нежелание делить славу, успех и деньги с другими. Ведь Тимати стал активно развиваться как сольный артист и бизнесмен. Уже в 2006 году он основал свое знаменитое детище – лейбл Black Star. Поэтому можно догадаться, что гибель одного из участников группы «Банда» стала удобным поводом для того, чтобы распустить проект и заняться исключительно собой.

Желание Тимати обособиться и стать полноценной единицей шоу-бизнеса понятно. Но с чем связан разрыв дружеской связи с Домиником Джокером? Возможно, дружбы никогда и не было. Ведь коллектив был создан искусственно в рамках «Фабрики звезд». К тому же, Юнусов мог чувствовать серьезную конкуренцию со стороны коллеги по группе. Многие считают, что музыкальным даром основатель Black Star не наделен, в отличие от Джокера.

Скорее всего, Тимати таким нехитрым образом избавился от талантливого товарища. В пользу этой версии говорит и экс-барабанщик группы «Джуманджи» Сергей Кот. Однажды о работе Тимати и Джокера он высказался следующим образом: Еще больше я был удивлен, когда увидел видеосъемку выступления Тимати и Джокера с «Сукой-любовь» в студии НТВ. По части исполнения к Джокеру вопросов нет. Он нормально поет. А вот попытки Тимати изобразить пение выглядят просто чудовищно! Слышно, что при его записи автотюн был включен в режиме «ноль к ста». Этот режим используется, когда человек совсем нулевой по пению и не попадает ни в одну ноту».

Между тем, в Сети тоже долго не могли понять, почему Тимати перестал общаться с Джокером. Одно дело – рабочее общение в рамках проекта «Банда», а другое – простые человеческие отношения (ведь их друзья могли сохранить или же Юнусов мог предложить сотрудничество Джокеру в Black Star, но делать этого не стал. Видимо, боязнь конкуренции оказалась сильнее).

Сегодня Юнусов даже не подписан в Инстаграме на страницу Доминика, в то время как бывший участник «Банды» следит за обновлениями в микроблоге Тимати.