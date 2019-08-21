Никита Малинин не хочет иметь ничего общего с отцом

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Сын обижен за пренебрежение артиста.

Никита Малинин стал популярным после проекта «Фабрика-3», где стал победителем и заполучил потом образ котенка благодаря песне, которую пел.

Изначально все думали, что младший Малинин был продуктом своего знаменитого отца Александра Малинин, но оказалось, что тот ничего не знал о планах сына участвовать в конкурсе, более того, очень злился, когда все же узнал эту новость.

Отношения отца с сыном не складывались с самого детства. После того, как Александр ушел из семьи к другой, оставив жену с сыном, с каждым годом обида росла все больше. Подпитывало ее еще и то, что мать Никиты много лет страшно страдала из-за ухода мужа.

Пренебрежение отца, отсутствие его внимания, страдающая мать – все это оставило большой шрам на сердце Никиты. Забыть об этом полностью невозможно.

Поэтому после некоторого периода карьеры певца Никита решил бросить это дело. Отец всегда настаивал на том, чтобы сын пел романсы, а тот хотел идти по собственному пути, у него были совсем другие планы, другие вкусы и интересы. Младший Малинин совсем не был похож на отца да и не очень хотел.

Музыка – его стезя, но заниматься тем, чем занимается отец, что он боготворит, то, что именно он считает правильным, было бы против своей природы. После пережитой боли вряд ли Никите хотелось иметь что-то общее с отцом.

Поэтому младший Малинин выбрал тихую жизнь простого диджея, а не жизнь эстрадного артиста как у отца.