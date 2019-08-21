«Крысятина…тебя че не чикнули?»: Ксения Бородина жестко поиздевалась над подписчицей

Сегодня, 06:00

Ведущая разозлилась на подписчицу, которая усомнилась в правдивости слов Ксении. Телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» вновь сорвалась на своих подписчиков.

Может быть ее гнев направлен в сторону людей из-за разлада в отношениях с супругом, а может быть ведущая решилась показать «ху из ху». Ситуация не стоила бы выеденного яйца. Ксения прорекламировала плакаты для школьного обучения, а люди стали писать ей в директ с просьбой: «Ксюша, подскажи, где купить такие плакаты?». Буквально через 2 часа после публикации Ксения стала троллить людей за то, что ей эти вопросы надоели и вообще они буквально «взорвали ее директ» в соцсети.

На что одна очень смелая подписчиц не выдержала ее грубости и ответила: «В любом книжном такого добра завались, а директ взорвали конечно!».

Ксения написала на это: «Шангина! Специально для тебя. Потом в блок пойдешь!». Ее поддержала и еще одна девушка: «Прям уж взорвали, наверное, ваш директ!». Ксюша не выдержала и опять нагрубила: «А что не видно? Еще куча таких же идиоток ее в этом поддержали и идут в блок!».

Но завершающей картиной стало ее обращение к ним в прямом эфире, где она жестко поиздевалась над подписчицей.

«Я теперь все что я бы не говорила буду начинать со фразы: кстати, мне взорвали директ! поэтому…это ж надо быть такими мерзкими бабенками, блин, которые вот: Ну конечно, прям взорвали тебе директ! Что ты блин за мерзкое вообще существо, оказавшееся в моем инстаграме, в моих комментариях. Тебя что сегодня…Ты не выспалась или тебя че не чикнули? Что тобой управляет, когда ты мне такие вещи пишешь, крысятина?», - обратилась в девушке Бородина.

Стало понятно, что ее фамильярность и отношение к людям дает о себе знать из раннего детства и общения с отцом - криминальным авторитетом. Ведущая «Дома-2» плавно превращается в участницу этого неоднозначного телепроекта и начинает «скалиться» на каждого, кто хоть как-то попытался пошутить в ее сторону. Бородина учит людей строить любовь и правильно себя вести, но, к сожалению, сама забывает о правилах приличия.