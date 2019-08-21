В тихом омуте или как «серая мышка» Брухунова решила порадовать Петросяна в отпуске?

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Пожилого юмориста ожидают жаркие «каникулы». Недавно у Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна начался долгожданный отпуск.

Влюбленные путешествуют по городам России, не забыв и про пляжный отдых. По всей видимости «скромная» Татьяна к нему основательно подготовилась. Обычно, любовница Петросяна была «грушей для битья», её внешний вид неоднократно критиковали пользователи сети. Но каждый раз, 30-летняя модница спорила по поводу выбранного ей стиля. Спорила, спорила, да видимо сдалась. Татьяне очень приглянулся неоновый купальник, с легкой накидкой и она оценила его в сети. К удивлению подписчиков, он не сплошной, в стиле «а-ля бабулькина мода», а вполне раздельный, соблазняющий купальник. Вероятно, «серая мышка» Брухунова решила порадовать Петросяна в отпуске. Не зря есть пословица: «В тихом омуте черти водятся».

Безусловно, фото в новом купальнике Брухунова не выставляла, а как тут выставишь, когда на протяжении нескольких лет, то и делала, что защищала «бабулькин стиль», а тут такое – не поймут. Наверняка, 73-летний юморист уже видел сюрприз от молодой любовницы. Вопрос только в том, как он отреагировал на столь откровенную вещицу? Варианта два: пришёл в восторг, увидев неоновый купальник на загорелом теле любовницы или же наоборот, осудил её за столь откровенный наряд.