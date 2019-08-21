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«Бедная» Фифа. Рудковская жалеет собаку больше собственного сына

Сегодня, 05:00

Телеведущая издевается над своим отпрыском.

Яна Рудковская очень медийная личность и является настолько активной пользовательницей инстаграма, что своего ей стало мало. Страницу в соцсети она завела еще и для своего младшего сына, которому всего 6 лет.

В аккаунте Саши постоянно появляются видео с жестких тренировок. Создается впечатление, что родители навязывают сыну судьбу его отца, но значит ли это, что Саша сам пожелал бы пойти по стопам Плющенко и стать фигуристом, не будь это профессиональной стезей Евгения.

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Ох уж эта Фифа 😱❤️

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Можно подумать, что Рудковская издевается над Сашей либо от скуки, либо ради денег. Ребенок буквально не знает детства, потому что мать ездит на нем как хочет. Саша в 6 лет уже щеголяет по модельным агентствам, снимается в рекламе и катается на коньках.

Евгений Плющенко говорил: «Для меня он спортсмен, а для мамы – модель». То есть для родителей Саша в первую очередь работник, а не сын. Он также говорил, что растит из сына нового олимпийского чемпиона, что помимо все этого он еще занимается хореографией, английским языком и гончарным делом. Ощущение, что отец просто удовлетворяет свои собственные амбиции за счет ребенка. А Саша просто пытается угодить родителям.

Никто не спорит, что развитие для детей очень важно, что им нужно учиться, но изнурять ребенка до потери пульса уже перебор, потому что у Саши буквально нет свободной минутки, чтобы поиграть со своими сверстниками, побыть ребенком. Ни для кого не секрет, что такая нагрузка может неблагоприятно сказаться на психике, особенно в таком раннем возрасте.

Поэтому бедная вовсе не Фифа, бедный – ребенок.

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