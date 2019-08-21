«Бедная» Фифа. Рудковская жалеет собаку больше собственного сына

Сегодня, 05:00

Телеведущая издевается над своим отпрыском.

Яна Рудковская очень медийная личность и является настолько активной пользовательницей инстаграма, что своего ей стало мало. Страницу в соцсети она завела еще и для своего младшего сына, которому всего 6 лет.

В аккаунте Саши постоянно появляются видео с жестких тренировок. Создается впечатление, что родители навязывают сыну судьбу его отца, но значит ли это, что Саша сам пожелал бы пойти по стопам Плющенко и стать фигуристом, не будь это профессиональной стезей Евгения.

Можно подумать, что Рудковская издевается над Сашей либо от скуки, либо ради денег. Ребенок буквально не знает детства, потому что мать ездит на нем как хочет. Саша в 6 лет уже щеголяет по модельным агентствам, снимается в рекламе и катается на коньках.

Евгений Плющенко говорил: «Для меня он спортсмен, а для мамы – модель». То есть для родителей Саша в первую очередь работник, а не сын. Он также говорил, что растит из сына нового олимпийского чемпиона, что помимо все этого он еще занимается хореографией, английским языком и гончарным делом. Ощущение, что отец просто удовлетворяет свои собственные амбиции за счет ребенка. А Саша просто пытается угодить родителям.

Никто не спорит, что развитие для детей очень важно, что им нужно учиться, но изнурять ребенка до потери пульса уже перебор, потому что у Саши буквально нет свободной минутки, чтобы поиграть со своими сверстниками, побыть ребенком. Ни для кого не секрет, что такая нагрузка может неблагоприятно сказаться на психике, особенно в таком раннем возрасте.

Поэтому бедная вовсе не Фифа, бедный – ребенок.