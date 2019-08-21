Круг держал общак? Шансонье могли убить, чтобы подставить Сашу Севера

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Михаил умер по нелепому стечению обстоятельств, попав в гущу разборок криминальных королей.

Одним из лучших друзей самого известного российского шансонье Михаила Круга был вор в законе Саша Север (Александр Северный) — один из двух претендентов на «трон» короля криминального мира Твери.

Главным конкурентом Севера был криминальный авторитет Александр Костенко (Лом). Лом хоть и не был «коронован» (не хранил воровской общак), быстро завоевал статус лидера самой опасной банды Твери, так называемых «волков». Именно члены этой банды впоследствии и убили Михаила.

Александр Костенко (Лом)

Север мог отдать часть общака Кругу, когда находился в заключении в Соликамске. «Законник» доверял шансонье как себе, да и у артиста с безупречной репутацией криминальные деньги были бы в большой безопасности от правоохранителей. Но, судя по следующим событиям, об этой договорённости узнал Лом.

Видимо, Лом захотел подставить Севера: выставить ненадёжным хранителем воровских ценностей, выкрав общак из дома Круга. Он явно не хотел убивать шансонье, так как подобрал день, когда музыкант с семьёй должны были поехать смотреть салют.

Саша Северный

По данным следствия, Лом поручил подопечным именно выкрасть некие предметы, но не трогать самого музыканта и его семью.

К сожалению, по роковому стечению обстоятельств Михаил и «волки» пересеклись на лестнице и в ходе завязавшейся потасовки Круг получил два огнестрельных ранения, от которых впоследствии скончался.

Через полгода бандита, осуществившего фатальный выстрел, убьёт сам Лом, а второго грабителя придётся охранять на зоне от головорезов Севера. Вот только мстительное рвение криминальных королей, чья грызня привела к смерти шансонье, не сможет вернуть Михаила Круга.