Странный интерес к неживым у дочери Гузеевой вызвал много вопросов в сети

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Лёля пугает подписчиков нестандартными фото.

Дочка Ларисы Гузеевой всегда стремилась быть не такой, как все. Этим она и отличалась от серой массы людей. Если большинство дочек знаменитых людей интересуют розовые платья, косметика, туфельки и все, как у принцесс. То у Лёли всегда были иные интересы. По аккаунту девушки можно сказать, что она любит черный цвет, депрессивность, черепа, цепи и сигареты.

На данный момент Лёле 19 лет, а фото с сигаретами девушка добавляла в Instagram с 14 лет. И не важно, что Лариса тоже есть в сети и подписана на дочку. Скорее всего, звездная мама упустила тот момент в жизни дочери, когда она пошла по наклонной. Гузеева это объясняет тем, что в молодости была такой же оторвой. А что еще может сказать мать в свое оправдание за упущенные годы ребенка? Лариса и сама понимает, что виновата в упущенном воспитании Лёли, когда была законченной алкоголичкой.

В чем-то Лариса жесткая и серьезная, но видимо не в воспитании дочери. Когда нужно было заняться дочкой, Гузеева строила карьеру и терпела побои от мужа-пьяницы. Несмотря на свою необыкновенность, Лёля удивила подписчиков странным интересом к неживым это вызвало много вопросов в сети.

У дочери Гузеевой есть фото мертвой бабочки, которое Лёля подписала: «Мертвые бабочки в моем желудке». Так же несколько часов назад младшая Гузеева добавила в stories фото картины, на которой изображена мертвая девушка, лежавшая на земле. Может быть девушке нужен психолог, который попытается вывести ее из депрессивного состояния.