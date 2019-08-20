Если сын у Лазарева спрашивает, где мама, он показывает фото Малиновского?

Сегодня, 11:00

Аккаунт Сергея Лазарева разрывается от подобных вопросов.

Сергей добавил в свой Instagram очень милое и трогательное фото с сынишкой. Фанаты взвыли от мимишности данной фотографии. И начали писать Сереже трогательные комментарии и благодарить за то, что артист показывает им сына, несмотря на гадкие комментарии. Не обошлось и без комментариев обозревателей, которых интересует один и тот же вопрос: «Где же мама Никиты?». Фанаты начинают отвечать грубостью на такие вопросы, потому, что они считают это оскорблением в адрес любимого артиста.

Так же инсайдеров интересует, если сын у Сергея спрашивает, где мама, показывает ли он фото Малиновского? Алексу Малиновскому и Лазареву давненько приписывают роман, в сети даже предполагают, что мужчины воспитывают Никиту совместно. Невозможно всегда скрывать отношения от поклонников, все знают о том, что мужчины живут вместе. Многие считают, что в отношениях Лазарева и Малиновского роль мужчины исполняет Алекс.

Если Сергей в отношениях является мамой, то вероятно семя для суррогатной матери предоставлял Малиновский. Как и положено Никита чаще всего находится с Сергеем, а глаза и ушки достались мальчику от Алекса. Фанаты ждут, не дождутся, когда же наконец-то в сети появятся совместные фото семьи. А на данный момент мы можем полюбоваться счастливыми Сережей и Никитой.