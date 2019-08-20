Пока Степаненко сидит на жесткой диете, сильно поправившаяся любовница Петросяна доедает 4 пирожное

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Брухунова нагрубила своей подписчице за вопрос о диете.

Уже почти как полгода Евгений Петросян и Елена Степаненко находятся в разводе. За это время Елена Григорьевна очень сильно похудела и привела себя в порядок, а вот Татьяна Брухунова напротив, стала поправляться. Многие даже подумали, что Татьяна беременна и именно поэтому у нее проснулся зверский аппетит, но она опровергает даже всякие намеки на это. Сильно злится, если ей задают вопросы о беременности и разнице в возрасте с Петросяном. А за советы о похудении от подписчиц сразу отправляет в бан. Становятся понятно, что девушка очень закомплексована, но тщательно пытается доказать обратное. Ей в пример ставят Елену Григорьевну, которая в свои 66 лет выглядит прекрасно, стильно и очень молодо.

На что Таня очень бесится и отправляет их на страничку к Степаненко, вести диалоги «с престарелой женщиной». Она не терпит любых слов в адрес соперницы, и считает, что ее даже сравнивать с ней нельзя.

«Мой выбор: разумное питание! В сладком я никогда себе не отказываю. Так как физически не могу без него. А диета – это всегда ущербность! Жизнь одна, чтобы себя ограничивать!», - менторски заметила Таня Брухунова у себя на странице.

«Не сразу поняла…Разрушила диету?», - спросила подписчица, глядя на фото сладкого десерта.

«Я не сижу на диете», - ответила сильно поправившаяся любовница Петросяна, доедая 4 пирожное.

Сейчас, Брухунова уже не скрывает, что живет с Евгением Вагановичем, но по прежнему настаивает на том, что не была разлучницей, хотя Степаненко говорит совершенно обратное: «Я привела ее в свой дом, когда ей негде было жить, когда у нее не было денег…а она стала спать с моим мужем».

Становится понятно, что Татьяна Брухунова побаивается юмористку, вероятно, ей не доставляет удовольствие еще тот факт, что Степаненко удерживает половину имущества, ее мужчины – Петросяна. Елена Григорьевна буквально оккупировала квартиру Петросяна, не отдает ему коллекцию картин и уникальные рукописи, а также отказывается платить по счетам за коммунальные услуги в этой квартире и налоги от имущества.