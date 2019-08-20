Первый после Путина или почему Доренко был влиятельнее Эрнста на «Первом»?

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Покойный журналист привёл президента к власти, «уничтожив» его конкурентов. Видимо, благодаря этому Сергей стал главным человеком на «Первом» канале.

Генеральный директор «Первого» Константин Эрнст — безусловный лидер главного канала страны, а значит и самый авторитетный человек на телевидении. Его мнению в вопросах медиа могут перечить лишь люди из Кремля, говорящие от лица самого президента. Однако, всего пару месяцев назад ситуация была совершенно иной.

Сергей Доренко, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», погибший 9 мая 2019 года, до самой своей смерти был «серым кардиналом» российских масс-медиа. Со своей «новостной» должности он мог диктовать условия крупнейшим подконтрольным государству каналам — ведь в своё время он привёл к власти Владимира Путина.

Президент был обязан Доренко из-за того, что в преддверии президентских выборов 2000 года Сергей чёрным пиаром «уничтожил» главного политического конкурента Путина — Евгения Примакова, отчего получил от коллег прозвище «телекиллер».

Вся дальнейшая история Доренко показывает: у него был карт-бланш на практически любые выходки. Так, ему было позволено критиковать президента (катастрофа на подлодке «Курск») и прямым текстом заявлять о воровстве высших чинов РЖД (Владимир Якунин), после чего он отделывался лишь номинальными увольнениями, не оказывавшими большого влияния на его жизнь.

По всей видимости этот карт-бланш давал и исключительное влияние на Константина Эрнста. Директор «Первого» каждые три месяца созванивался с номинально уволенным Доренко, о чём рассказал на его похоронах. Не для того ли, чтобы согласовать линию канала?

Как бы то ни было, после смерти «медиакиллера» Эрнст стал самым влиятельным человеком на телевидении. Будем надеяться, он сможет управлять российскими медиа и без мудрого надзора «первого после Путина».