Зазвездившаяся Бородина наорала на подростка в зоопарке

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Очевидцы сообщили, что Ксения вела себя некорректно.

Известная телеведущая телепроекта «Дом-2» ведет себя некорректно и невоспитанно по отношению к своим фанатам. Одна из обозревателей, которая в тот день тоже была в зоопарке, рассказала, что Ксения гуляла со своими дочками. К телеведущей подошла девочка подросток, которая спросила разрешения сфотографироваться со звездой. На что Ксения закричала: «Нет!». Жесткое и отчетливое, так же девушка заметила, что она наорала на подростка, как будто специально, чтобы на Ксюшу обратили внимание.

Девушка сообщила, что у телеведущей ужасный, сиплый и грубый голос, и единственная девочка подошла к зазвездившейся Бородиной.

«Я конечно все понимаю, что Ксеня говорит, что не фотографируется во время прогулок с детьми, но зачем орать на подростка? Она же тоже ребенок, что за поведение сутулой собаки? Я понимаю, теперь почему ее в инсте называют псиной, которая гавкает на всех», - пишут инсайдеры в сети.

Зазвездившейся Ксению можно назвать не только по этим фактора. Вчера была свадьба Купиных на «Доме-2», куда она была приглашена, но телеведущая решила выбрать прогулку нежели свадьбу «простых смертных». По Ксении действительно заметны изменения, может быть, на нее так влияют нестабильные и нервные отношения с мужем? В сети неоднократно писали о проблемах в семье Бородиной. Фотографии с мужем вовсе пропали с обозрения, что Курбан, что Ксения стали публиковать только фото детей это наталкивает на мысль, что пара в ссоре и не как не могут прийти к решению проблемы. Стоит обратить внимание, на то, что Ксюша была без мужа на прогулке.