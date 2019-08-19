Проделки Веры Брежневой или почему Водонаеву больше не берут на ТВ?

Сегодня, 19:00

Давняя вражда девушек не утихает до сих пор.

Еще во время своего участия на «Доме» Водонаева мечтала и грезила надеждой попасть в самую «горячую» музыкальную группу «ВИА Гра».

Однако несмотря на ее желание, умение петь и соответствующую стандартам коллектива фигуру, девушки были категорически против ее появления в своих кругах.

Подшучивая между собой, а потом и в интервью вокалистки сказали, что им конечно льстит желание красивых и видных девушек быть в составе коллектива, но они тоже могут мечтать спеть с Мадонной, однако это ничего не значит. Намекнув тем самым, что телезвезде здесь не место.

Больше всех свое недовольство и отказ проявила Вера Брежнева, на тот момент, одна из самых «сильных» и постоянных участниц. Это был 2006 год. Очевидно у Брежневой уже тогда был роман с Константином Меладзе и она очень боялась, что Водонаева своей эффектной внешностью и развязным поведением «отберет» у нее продюсера.

А как известно, Меладзе подбирал девушек для состава не по вокальным данным. На кастингах он просил претенденток раздеться до нижнего белья и только после этого давал свою оценку и выносил «приговор». Видимо, именно по этой причине в ансамбле, как в McDonald’s была такая большая текучка кадров. Как рассказывали девочки, держали вокалисток в особой строгости.

Очевидно, что именно с того момента, Вера и Алена начали войну между собой и на вопрос, почему Водонаеву больше не берут на ТВ можно ответить, что это все проделки Брежневой. Наверняка именно тогда обиженная Водонаева стала «копать под» Брежневу «грязную» информацию личного характера. А певица, в свою очередь, имея большое влияние может не давать Алене начать хорошую карьеру на телевидении.

Сегодня в своем сторисе в Instagram в рубрике «Вопросы» Водонаева ответила: «Туда, где хотелось бы пока очень сложно попасть. А туда куда зовут, мне не интересно и скучно».