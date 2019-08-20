Когда забыл, что живёт с девушкой с тёмным прошлым...Парень Ефременковой учит участниц «Дом-2» целомудренности

Сегодня, 00:00

Мондезир учил девочек, как строить правильные отношения с мужчинами.

Парень телеведущей со скандальным прошлым возомнил себя учителем курсов по целомудрию. Мондезир стал отчитывать новую участницу телепроекта из Владивостока за недостойное, по его мнению, поведение для девушки. Александра Ульянцева сразу заселилась с Сергеем Захарьяшем в комнату, а тот через несколько дней потерял к ней интерес. Девушка вся в слезах, сожалеет, что приехала из далёкого города и прославилась на всю страну.Мондезир, вдруг забыв, что живёт с девушкой с темным прошлым, решил намекнуть на легкодоступность девушки.

Возмутительно, что он обидел Сашу и совсем забыл ситуацию с Ефременкововой, фотографии которой ходят до настоящего времени по всему интернету. Про аморальные снимки из темного прошлого телеведущей все забыли, а как новенькую девочку осуждать, так всем за радость.

«В своем глазу бревна не видит? Кто ему слово давал?», «Фу противно стало! Как он с ней живет?», - пишут пользователи на официальной странице «Дом-2». Сегодня Юля строит из себя порядочную, невинную девушку, которая мечтает о детях и свадьбе с Мондезиром.

Известно, что Ефременкова скрывала, что от участников и руководства проекта, что занималась весьма сомнительной работой - снималась обнаженной за деньги в откровенных фотосессиях. Сама девушка не распространялась о прошлом, пока продюсеры телеканала не подняли вопрос из прошлой жизни.

Кому-кому, но точно не парню Ефременковой осуждать оступившихся девушек. Многих возмутило, что Ольга Орлова даже не постаралась заступиться за Александру, которую засаживал участник в то время, как она умывалась слезами.