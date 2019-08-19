А вы точно продюсер или как Володина подготавливает дочь к миру жёсткого шоу-бизнеса?

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Астролог водит дочь по интервью, пытаясь сделать популярной.

Видимо, астролог не верит в звёздные предсказания и считает, что пора брать ситуацию в руки и подготавливать дочь к жестокому российскому шоу-бизнесу. Об этом говорит частая реклама своей дочери на странице в Instagram, интервью в журналах. Для чего она так демонтративно навязывает свою дочь? Пользователи уверены, что Василиса, как когда-то мама Наташи Королевой готова пристроить Вику к влиятельному мужчине-папику, предварительно спросив, а вы точно продюсер, чтобы уже наверняка. Не зря же мама таскает дочь по модным выставкам и светским мероприятиям.

Многие родители хотят богатой и успешной жизни своим детям. Она понимает, что гораздо проще устроиться, когда у тебя есть покровитель, который поможет. Ведь не факт, что ей чудным образом повезёт, как маме закрепиться на телеканале и стать самым известным астрологом страны. Но самое страшное, что девочка особо не выделяется из толпы, а это немаловажный факт успеха. А сегодня все ищут самородков.

Вика увлекается модой, но не обладает выдающимися внешними данными. Она гораздо пухлее современных моделей, но упорно рвётся в мир красоты. Девушка публикует свои наряды, пытаясь привлечь аудиторию, но пока попытки тщетны. Видимо, астролог пытается помочь дочери, которая не отличается особым талантом, но запал не проходит.

«Я видела, как она красуется перед камерой, таланта просто ноль», «А вы точно богатый и поможете? Так она ищет покровителя дочке», - пишут пользователи на странице Василисы.