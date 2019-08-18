Вместо микрофона - бутылка или по какой причине Гребенщиков начал спиваться?

Сегодня, 18:00

Популярность уже не та, песни не вызывают восторга, а заработка почти нет – «помятое» лицо, «заплывшие» глаза и голос подталкивает к тому, что Михаил стал уходить в «запои».

Недавно в сети вспоминали легендарного артиста Михаила Гребенщикова, которого якобы Малахов пригласил в студию программы «Прямой эфир», чтобы сам Михаил наклеветал на себя и рассказал о своей ужасной жизни «конченного алкаша» за 30 тысяч рублей. Михаил, конечно же, отказался, мол, жизнь у него отличная, а вообще какой человек, а особенно знаменитый пойдет и будет на всю страну признаваться в том, что он пьет и не просыхает?

Артиста уже давно в сети заподозрили в том, что он «подсел» на бутылку, певец очень сильно изменился – опухшее и «помятое» лицо, «поплывший» взгляд, голос стал грубым, даже ряд пластических операций, которые он делал давненько, не помогли ему оставаться молодым и красивым. Это что значит, что теперь у Михаила вместо микрофона – бутылка?

Так, если это правда, тогда по какой же причине Гребенщиков начал спиваться? А причина самая простая – раньше Михаил собирал огромные стадионы, имел огромную популярность и славу, записывал такие хиты, которые буквально не переставали слушать. Он зарабатывал большие гонорары и даже выступал в различных городах без перерывов, а сейчас спрос на Гребенщикова уже меньше, популярность сильно упала, на его место пришли новые звезды, которые сейчас в тренде. Песни Михаила уже давно не вызывают восторга, а он уже давно не получает таких огромных гонораров.

По словам многих, в хитах артиста сейчас одна пошлость, разврат и непристойные выходки, которые не притягивают публику и не собирают огромные показатели. Кроме того, поклонники Михаила негодуют, глядя на «запущенную» внешность Гребенщикова и призывают его прекратить «топить» горе бутылке.