Борис Моисеев - отец дочери Алены Апиной

Сегодня, 19:00

Это подкрепляется рядом обстоятельств.

Борис Моисеев может похвастаться прекрасной творческой карьерой, его обожают миллионы поклонников, он несказанно богат и ни в чем не нуждается, в его гараже несколько машин и роскошная квартира в Москве, стоимостью 60 млн. рублей. Но все это, по словам самого Бориса, так и не сделало его счастливым человеком. Певец не раз признавался в том, что очень любит детей, он в хороших отношениях абсолютно со всеми наследниками своих звездных друзей, они называют его исключительно «Дядя Боря».

Директор Моисеева рассказал, что певец, находясь уже в зрелом возрасте, крайне пожалел о том, что никогда не планировал обзаводиться детьми.

Борис трогательно опекает свою крестную дочку Ксюшу, единственную наследницу певицы Алены Апиной. Вокалистка пришла в студию программы и рассказала, что лучшего крестного для своей дочери она желать не может. Борис всегда публично выражал искреннюю горечь о том, что у него нет собственных детей. Теперь и ему представилась возможность почувствовать себя отцом, хоть и крестным. Но только ли крестным?

Известно, что сама Алена Апина лечилась от бесплодия, но тщетно. Тогда девушка решила прибегнуть к суррогатному материнству. Интересный факт: родившаяся Ксения совсем не похожа на биологического отца, скорее на крестного.

Стоит заметить, что все время, пока Апина была замужем, у нее были крайне напряженные отношения с супругом, она часто жаловалась Моисееву на проблемы в семейной жизни.

Весьма вероятно, что Борис, «по старой дружбе» помог Алене с генетическими материалами в тайне от ее мужа. Именно поэтому он может так трепетно относиться к девочке, ведь певец не раз признавался в том, что любит Ксюшу как родную дочь.