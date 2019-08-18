Когда Гарик оказался слишком жадным…Яна Кошкина намекнула на расставание с Мартиросяном

Сегодня, 06:00

Актриса высказалась, что не терпит жадных мужчин, которые жадны не только до денег, но и до чувств и эмоций.

В СМИ уже несколько месяцев подряд пишут новости о том, что актриса сериала «ЧОП» и «Домашний арест» Яна Кошкина является любовницей продюсера Comedy club Гарика Мартиросяна. По слухам, юморист помог ей получить хорошие в роли не только в этих сериалах, но и устроил в шоу «Однажды в России». Но ее сегодняшний пост в Instagram заставил задуматься поклонников, что Яна намекнула на расставание с Мартиросяном.

«Сегодня со мной такая смешная история приключилась. Когда-нибудь расскажу. Но, я в очередной раз убедилась, что не приемлю рядом с собой жадных людей…Я убеждена, что, если человек жадный до денег, значит он жадный во всем! В любви, в дружбе, в заботе, в эмоциях…», - написала на эмоциях Яна в своей соцсети.

Похоже, молодая актриса Яна Кошкина сама решила оборвать связь с женатым Гариком Мартиросяном после того, как поняла, что юморист оказался слишком жадным. Конечно, в слух она не может произнести, кто именно ее обидел, ведь Гарик женат. Но плохую черту характера своего возлюбленного она выставила на всеобщее обозрение.

Вероятно, молодая девушка ждет совета от опытных подписчиков: Как ей дальше быть? Ранее девушка намекнула, что слишком давно не получала цветов. Сегодня она высказалась, что мечтает об отпуске в Доминикане. В то время, как на днях Гарик улетел с законной женой в жаркие страны.

Возможно, девушке стало неприятно, что ей он не отплатил путевку в отпуск, а повез жену, и даже цветов на прощание не прислал. Актриса часто делится своими чувствами с подписчиками, и похоже, в этот раз Мартиросян сильно ее разочаровал, раз она намекнула на расставание.