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Юморист этого даже не скрывает.

Слухи о разладе в звездном семействе уже давно ходят по сети. Вот и на сей раз, очередная сторис Максима навела на мысль о том, что Алла Борисовна разругалась со своим супругом.

Дело в том, что пара весело проводила совместный отдых в Юрмале, а тут Макс, внезапно «сорвавшись», сбежал в Испанию, о чем сам и заявил.

«Как вы могли догадаться, я в Испании у друзей, это не Юрмала», - сообщил юморист на своей странице.

Максим часто выкладывает сторис и посты, рассказывающие о его семейной жизни, но вот уже некоторое время, на странице Галкина совсем не видно Аллу Борисовну, появляются лишь Лиза и Гарри. Последнее видео с участием Примадонны появилось несколько дней назад, еще в Юрмале.

Значит ли это, что Галкин мог «сбежать» с детьми в Испанию и «бросить» Пугачеву в Юрмале? Но почему? Вполне вероятно, что причиной ссоры могла послужить очередная «любовница», романы с которыми так часто приписывают Максиму. Алла Борисовна славится своим ревнивым характером, несомненно, подобная новость привела бы ее в ярость, а Галкин, не желая продолжения скандала мог забрать детей и отправиться «перевести дух» к друзьям в Испанию.