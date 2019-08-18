Пока Галкин занимается Лизой, Гарри растет «непонятливым» ребенком

Сегодня, 10:00

5-летний мальчик пошел, похоже, в Пугачеву, которая считает философские вопросы «сложными».

Максим Галкин выложил в Instagram видео, в котором обсуждает со своими детьми дилемму курицы и яйца. Видно как Лиза активно размышляет и предлагает разные варианты логического парадокса, что же появилось раньше — яйцо или курица. Смышленая 5-летняя девочка не стесняясь высказывает свои мысли по этому поводу и в разговоре с отцом, от наводящих вопросов и различных предположений приходит к логическому заключению, что «петух высидел яйцо». Пока Галкин занимается Лизой, Гарри растет «непонятливым», и на тот же вопрос, подразумевающий последовательные размышления и активное включение в рассуждения, он ответил безразлично и не задумываясь: «Ничего не понял».

Похоже, что брат сообразительной и оживленной Лизы пошел в Аллу Борисовну, которая препятствует философским размышлениям в машине, упрекая супруга, что тот задает детям слишком сложные вопросы. «Чего ты задаешь вопросы, на которые я не могу ответить», — заявила тихо Примадонна, но ее голос все равно отпечатался на видео. Похоже, что в 70-летнем возрасте Алла Борисовна не готова обсуждать мировоззренческие вопросы, особенно с 5-летними малышами.