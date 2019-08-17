«Заливает» горе или почему сестра Жанны Фриске пристрастилась к спиртному

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Потеря Жанны, возможное бесплодие — Наталия уже открыто шутит над «собакой-выпивакой».

Наталия Фриске «взбудоражила» Сеть очередной «шуткой». Сестра Жанны поделилась в сторис картинкой, высмеяв «собаку-выпиваку», которая в пятничный вечер развлекается с алкоголем. К слову, уже буквально в следующей сторис Фриске похвасталась стаканом вина на дегустации. Неужели Наталия пристрастилась к спиртному? Регулярные «запои» стилиста, которые та показывает в Instagram, тому лишь подтверждение.

Не исключено, что Фриске нашла спасение в алкоголе из-за личных проблем в жизни. Очевидно, потеря сестры серьёзно повлияла на моральное состояние Наташи: затяжные «приступы грусти», эмоциональная нестабильность и регулярные «преображения» внешности — стилист словно убегает от прошлой жизни. Подогревает догадки и отсутствие детей в семье Наташи: уже более 6 лет Фриске замужем, а малыш в браке так и не появился.

Многие даже стали предрекать сестре певицы бесплодие, чего только стоят регулярные поездки Фриске в монастырь, где несчастные женщины «вымаливают» ребёнка, проводя обряды и купания в «целебных» источниках. Вполне вероятно, что Наташа попросту «заливает» горе бесплодия, иначе, как объяснить отсутствие детей, в то время, как стилист неустанно повторяет о желании испытать материнство? Вот только не стоит забывать, что в алкоголе Наташа не только не найдёт решение проблемы, но и вовсе рискует усугубить проблемы со здоровьем.